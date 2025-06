Pamela López y su POTENTE indirecta a Christian Cueva por el 'Día del Padre': "Procreaste y desapareciste"

¡Pamela López vuelve al ataque! La trujillana no dudó en lanzar una potente indirecta a Christian Cueva por el 'Día del Padre', en medio de sus tensos enfrentamientos legales tras acusarlo de presuntamente no cumplir con la pensión de sus tres hijos.

El domingo 15 de junio distintas familias rindieron homenaje a sus padres por su día. Una fecha en el que se reconoce el arduo trabajo y sacrificio que realizan los papás para sacar adelante a sus seres queridos. En ese marco, Pamela López no dudó en subir en su cuenta de Instagram una foto en el que se la ve en compañía de sus menores hijos, frutos del amor que alguna vez le tuvo al futbolista, Christian Cueva.

En la instantánea se ve a la trujillana posar ante la cámara con sus pequeños, pero lo que causó gran impacto fue leer el mensaje que acompañaba la imagen y que muchos de sus seguidores no tardaron en relacionarlo como una fuerte indirecta hacia el popular 'Aladino'.

"Te van a criticar por todo, tú celebra el 'Día del Padre', aunque no pases pensión, total, sinvergüenza ya eres", escribió la influencer, recordando que en reiteradas ocasiones no dudó en acusar al 'pelotero' de desentenderse económicamente de los menores y estar pendiente en otros aspectos de su vida como su relación con Pamela Franco, a pesar de que 'Cuevita' lo ha negado.

Pero no todo quedó ahí, ya que en una siguiente historia en sus redes sociales, Pamela López aprovechó en revelar que sus hijos tuvieron un tierno gesto hacia ella en ausencia de su padre, Christian Cueva, dejando entrever que los menores la consideran como una figura paterna antes que al 'pelotero'.

Incluso, aprovechó en dedicar un mensaje a todas las mujeres que atraviesan una situación similar a la suya tras una separación y donde quedan de por medio sus pequeños. Pidió que no se juzgue a aquellas que hacen su mayor esfuerzo para sacar adelante a sus hijos solas.

"Feliz día me dijeron... y aunque al principio no lo aceptaba o quizás no lo entendía, ahora pienso en lo que ellos sienten y comprendo quién soy y lo que aplico en sus vidas. (...) Aunque nos critiquen y juzguen, somos nosotras las que sacamos adelante a nuestros hijos solas", sentenció.