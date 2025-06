Pamela López y Paul Michael estrenan canción con potente mensaje: "Lo que digan me importa poco"

¿Al mismo estilo de Christian Cueva y Pamela Franco? Paul Michael y la mujer que logró conquistar su corazón, Pamela López, estrenaron "Princesita", una canción con un potente mensaje para aquellos que cuestionan su vínculo sentimental.

Tal parece que Paul Michael no solo demuestra su amor por Pamela López en sus transmisiones en vivo, en redes sociales o en entrevistas televisivas, sino que no dudó en lanzar un nuevo sencillo titulado "Princesita", una romántica canción dedicada a la trujillana.

El videoclip compartido en YouTube se puede apreciar que la protagonista es nada más ni nada menos que su amada "KittyPam". Pamela López se encuentra frente al mar disfrutando de una fogata y friendo unos malvaviscos, mientras el cantante de 26 años la mira tiernamente y comienza a decirle todo lo que siente por ella.

Seguidamente, se los aprecia abrazados, caminado por lo que parece ser un muelle, e incluso acercando sus bocas para lo que sería un beso, reflejando la complicidad que comparen como pareja. Lo que captó la atención de todos fue la letra de la canción, que sería una forma de respuesta a todos los que cuestionan su aparente romance.

"Solo tú y yo sabemos lo que pasa cuando la luz está apagada, cómo a la cama le prendemos fuego. Es un vicio del que no quiero escapar. Solo tú y yo sabemos lo que pasa entre nosotros de verdad. Pareciera que solamente es un fuego o tal vez solo nos estamos dejando llevar", se le escucha decir al exintegrante de la 'Combinación de La Habana'.

Pero no todo queda ahí, ya que Paul Michael sigue gritando a los 'cuatro vientos' sus sentimientos por la expareja de Christian Cueva, resaltando todo lo que le atrae de ella y destacando su belleza.

Para finalizar, otra estrofa de su canción "Princesita" también hace énfasis que no hacen caso a los cuestionamientos y que, a pesar de todo, seguirán más enamorados que nunca.

"Déjalos que hablen de nosotros. Lo que digan en realidad me importa poco. Yo sé que estoy loco. Tú te prendes cuando yo te toco. Tú sabes que yo no me equivoco (...) El tiempo corre y te enamoro más. Todo empezó jugando, ¿quién lo iba a pensar?", dice Paul en el video, mientras Pamela López se mueve al ritmo de la música de su amado.