Pamela López y su IMPENSADA confesión a Marisol sobre Christian Cueva: "El cobarde le echó la culpa"

Pamela López y Marisol se reencontraron en un set de televisión en medio de la polémica generada tras la confesión de la trujillana de que la cantante habría tenido un presunto 'affaire' con Christian Cueva. La influencer realizó otra una inesperada confesión.

¿Qué le dijo Pamela López a Marisol sobre Cueva?

Como se recuerda, Pamela López realizó inesperadas confesiones en su paso por el programa 'El Valor de la Verdad' donde dejó entrever que la 'Faraona de la Cumbia', Marisol, habría tenido un presunto 'affaire' con su aún esposo Christian Cueva. En medio de esta polémica, se dio la oportunidad de que ambas mujeres puedan reencontrarse y aclarar la situación.

López y Marisol se vieron cara a cara en el programa 'La Noche' donde la trujillana no trató de dejarle en claro que si bien le creía de no haber tenido un 'amorío' con el popular 'Aladino' sí le incomodó ver que "no le hizo el pare" o haberlo "bloqueado" en el primer mensaje que recibió la artista con tono "cariñoso".

Es así como la influencer aprovechó en contar cómo comenzó todo el conflicto: vio el celular de 'Cuevita' y encontró unas conversaciones con Marisol, pero estaban borradas, lo que generó la intriga de saber qué ocurría. Por ello, durante la boda de Brunella Horna, Pamela López buscó la forma de descubrir la verdad.

"Yo entro al Instagram de él después de una serie de problemas que pasamos y encuentro conversaciones borradas entre la cuenta de Marisol y el padre de mis hijos. A mí eso me despertó una inquietud, una duda y le pregunté por qué borraste la conversación y obviamente el cobarde le echó la culpa a Marisol", expresó.

Seguidamente, explicó que el futbolista trató de justificarse asegurando que quizás la 'Faraona' borró la conversación porque él, probablemente, no le respondió un saludo que quería de su parte.

Marisol pide disculpas por chats con Christian Cueva

Por su parte, Marisol aprovechó en negar rotundamente haber tenido un 'affaire' con Christian Cueva, asegurando que no tuvo ninguna relación sentimental con el 'pelotero' y tampoco se reunió con él en privado en ninguna ocasión.

En ese marco, la cantante de cumbia sí pidió disculpas por los polémicos chats con 'Aladino' con "tonos altos", pero remarcó que eso no la hace culpable o que permita que se tergiversen las conversaciones que solo fue de una simple amistad.

"Yo no he estado con él y no he tenido una relación de 'affaire'. (...) Reconozco mi error de haber permitido las palabras cariñosos, los comentarios en tonos altos, sí lo reconozco, ese fue mi más gran error", indicó la artista peruana.

