Marisol rompe su silencio tras escándalo con Christian Cueva: "Es un error que lo asumo"

La cantante de cumbia, Marisol, rompió su silencio luego de las polémicas declaraciones de Melissa Klug y de Pamela López, que dejaron entrever que tuvo un amorío con Christian Cueva. La artista sostuvo que "asume su error" por permitirle al futbolista enviarle palabras cariñosas.

¿Marisol se arrepiente de las conversaciones con Christian Cueva?

Frente a las acusaciones en su contra, Marisol decidió aparecer en televisión y dar su versión de los hechos que la vinculan con el futbolista de Cienciano y expareja de Pamela López, ya que como se recuerda, cuando la trujillana se presentó en 'El Valor de la Verdad' sostuvo que aparentemente la cantante tuvo un 'affaire' con el 'pelotero'.

Incluso, el domingo 30 de marzo, la 'Blanca de Chucuito' dejó entrever lo mismo al afirmar que Christian Cueva le confesó que admiraba a 'La Faraona de la cumbia' y mantuvo íntimas conversaciones y encuentros. Sumado a ello, están los chats comprometedores que salieron a la luz y donde el popular 'Aladino' le escribía de forma cariñosa.

En ese marco, Marisol reconoció que algunas de esas interacciones con el exjugador de Alianza Lima fueron malinterpretadas y asumió parte de la responsabilidad por permitirle que le escriba tan coquetamente. Sin embargo, aclaró que no tuvo nada más con 'Cuevita' que una simple amistad.

"Es un error que tengo que asumir. Haber permitido palabras cariñosas. Es un error que lo asumo. Empezamos como amigos y luego surgió la idea de grabar una canción juntos. Nuestras conversaciones fueron de amigos, pero de ahí me dijo una que otra palabra, pero era su manera de ser, pero lo mío fue una amistad", indicó en un conocido programa de espectáculos.

Marisol descarta haberse enamorado de Christian Cueva

Pero no todo quedó ahí, ya que la cantante norteña dejó en claro que no estuvo enamorada de Christian Cueva y mucho menos, que "le moviera el piso" como muchos pensaban a raíz de sus polémicos chats. Incluso, Marisol, indicó que solo le "seguía la cuerda' a 'Aladino'.

"Yo le seguí la cuerda. Yo seguía su conversación en ese momento, asumo mi error. (...) Me gustaba su amistad", agregó. Asimismo, sostuvo que rechazó encontrarse con 'Cuevita' en el hotel Westin.

Marisol 'EXPLOTA' contra Melissa Klug tras confesión en 'EVDLV'

Marisol aprovechó en arremeter contra Melissa Klug tras sus candentes confesiones en 'EVDLV'. La cantante de cumbia sostuvo que sabe muchas cosas que dejarían mal parada a la 'Chalaca', pero descartaba la idea de salir a contarlas en televisión porque para eso debería de tener pruebas contundentes que la respalden, caso contrario sería catalogada su acción como un delito.

"¿Por qué tiene que meterme a mí en esto? A mí también me han contado muchas cosas de la señora, de ella, de su vida, pero yo nunca me he sentado a decir: 'Me dijeron', porque para sentarse y hablar hay que tener pruebas y no puedo hablar de ella porque eso es un delito", indicó.

Para finalizar, la 'Faraona' indicó que el ataque de la madre de Samahara Lobatón hacia su persona sería por un aparente rencor por la amistad que tiene con Evelyn Vela, con quien la empresaria "rompió los palitos".

De esta manera, luego de verse envuelta en una controversia mediática, Marisol decidió romper su silencio y aprovechar en resaltar que nunca se enamoró de Christian Cueva, pero asumía su error de permitirle que le mandara palabras cariñosas en sus conversaciones.