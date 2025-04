Magaly Medina explota contra Marisol y Pamela López por juntarse en set de TV: "Hipocritonas las dos"

Pamela López y Marisol siguen dando que hablar. Y es que esta noche, ambas se reencontrarán en un set de televisión pese a la polémica en la que se vieron envueltas por Christian Cueva. Por tal motivo, Magaly Medina no pudo evitar explotar contra ellas, calificándolas de "hipócritas".

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó un momento para referirse al avance del programa 'La Noche', conducido por Ernesto Pimentel, bajo su papel de 'La Chola Chabuca', donde aparecerán nada más y nada menos que Pamela López y Marisol.

Todo parece indicar que este hecho no fue para anda del agrado de la 'Urraca', quien no dudó en criticarlas, argumentando que ese junte le parecía "un show barato", sobre todo por las lágrimas que la cumbiambera derramó en pleno programa.

"Me parece un show barato, las lágrimas, todo ese resto. Después de las conversaciones que hemos visto y que han salido a la luz, que las filtró la misma Marisol. (...) Esa mujer ahora se va a sentar con la mujer de su examigo, Pamela López. ¿Las dos permitir eso? Si tienes un poco de amor propio le dices al productor: 'Disculpe, yo paso, no me voy a sentar a lado de esa señora'", dijo Magaly en un primer momento.