Marisol promete contar toda SU VERDAD tras supuesto amorío con Christian Cueva: "Llegó la hora"

Marisol romperá su silencio, luego de haber difundido todos los chats que tiene con Christian Cueva, con quien, según las recientes confesiones de Melissa Klug, tuvo algo más que una simple amistad: un supuesto amorío. Además, el mismo futbolista también lo confirmó al señalar en una conversación que tuvo una comunicación "en otros términos" con la 'Faraona'.

Un conocido programa de espectáculos emitió un avance, en el que aparece nada más y nada menos que la cantante Marisol, afirmando que hoy, lunes 31 de marzo, estará abierta a responder todas las preguntas que le hagan en torno a distintos aspectos de su vida, incluido el 'affaire' que habría tenido con Christian Cueva, pese a que este estaba casado con Pamela López.

Es importante recordar que, desde el pasado 9 de marzo, Marisol se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que Pamela López reveló en 'El Valor de la Verdad' que el popular 'Aladino' coqueteaba con la cumbiambera de 44 años, quien en vez de rechazarlo, decidió seguir el juego para ver "hasta dónde llegaba".

Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', siendo su participación una de las más esperadas debido a las fuertes revelaciones que tenía por hacer. Entre ellas, la empresaria se refirió a la polémica que envuelve a Christian Cueva y Marisol, dejando en claro que si existió un amorío clandestino.

"Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte" reveló Melissa Klug en el programa de Beto Ortiz.