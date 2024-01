Paola Suárez, conocida influencer mexicana, fue masacrada por su novio: "Estoy a punto de perder el ojo"

Paola Suárez, una reconocida influencer mexicana que pertenece a la comunidad LGBT, fue masacrada por su novio la tarde de ayer, esto a pocas horas que el mismo hombre le haya pedido matrimonio frente a todos sus amigos. La figuras de redes sociales está hospitalizada y corre riesgo de perder un ojo debido a la golpiza.

Suárez pertenece al grupo denominado 'Las perdidas', un conjunto 3 de mujeres que se volvieron virales en internet de forma casual tras publicar un video en redes sociales; con el pasar del tiempo se posicionaron como influencers y actualmente ha diversificado sus negocios en el entretenimiento mexicano.

Fue Wendy Guevara, exparticipante de 'La casa de los famosos', quien informó mediante una transmisión en vivo que su amiga había sido internada en un hospital tras haber sido brutalmente agredida por su exprometido José de Jesús Castro Gómez, quien se dio a la fuga y ahora se encuentra desaparecido.

En el clip se puede ver a Paola en la cama de una sala de hospital, muy golpeada, al grado de no poder hablar. Wendy dio los detalles de lo ocurrido e informó que el exprometido de su amiga fue el causante de las fuertes heridas que llevarán a la influencer a someterse a una cirugía.

Por su lado, Paola también utilizó su cuenta oficial de Instagram para lamentar la terrible situación que está pasando. Junto a una foto que la muestra postrada en una camilla, reveló que tiene dos costillas rotas y corre riesgo de perder la visión en un ojo.