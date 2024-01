¿Shakira en Coachella? Esto es lo que se sabe sobre la 'participación' de la colombiana en el festival

10/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira se ha posicionado como una de las artistas más importantes de todos los tiempos y recientes rumores apuntaron a que formaría parte del Festival Coachella, sin embargo, su participación habría quedado inconclusa porque su equipo de trabajo no llegó a una acuerdo con los organizadores del evento.

Cómo se sabe, Shakira ya ha participado de grandes eventos de talla mundial como el medio tiempo del Super Bowl, el cierre de la Liga Europea y ha compuesto canciones para el mundial de Sudáfrica en el 2010 y Brasil en el 2014.

¿Por qué Shakira no participaría de Coachella?

El Coachella Valley Music and Arts Festival, o también conocido simplemente como Coachella Festival, es uno de los festivales de música más grandes, famosos y rentables de Estados Unidos que se lleva a cabo en el mes de abril en California, en el Valle de Coachella del desierto de Colorado.

Durante muchos años ha contado con la presencia de grandes artistas de fama mundial y bandas de distintos géneros musicales; entre los más significativos se recuerdan las presentaciones de BlackPink,The weeknd, Rihanna, Selena Gómez, Justin Bieber, Anita, Billie Eilish, Karol G, entre otros.

Este año el Festival se llevaría a cabo del 12 al 21 de abril y aunque aún no están confirmados los artistas invitados se habla de la participación de Lana Del Rey y Tyler, The Creator, según información del medio especializado HITS Daily Double.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hecho que Shakira no estaría dentro del evento ya que su equipo de trabajo no quiso negociar su participación como cabeza del cartel, debido a que la organización quiso que fuese una artista más de la edición.

¿Shakira tiene nuevo galán?

Después de varias idas y vueltas de Shakira con diversas personalidades, el presentador de espectáculos Javier Ceriani informó que la colombiana se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el productor, compositor e ingeniero argentino Rafael Arcaute, quien actualmente tiene 44 años.

"Es un hombre culto, poeta y compositor. Ambos se encuentran, cenan y ella estaría aceptando dar un paso más. Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones para ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón.", dijo el periodista de forma muy segura.

De esta forma, se confirmó que Shakira no estará en el Coachella Valley Music and Arts Festival debido a que su equipo de trabajo no quería negociar su presentación como cabeza del evento con los organizadores.