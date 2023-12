Pedro Suárez-Vértiz: ¿Cuántos hijos tuvo el cantante con Cynthia Martínez y a qué se dedican actualmente?

El fallecido cantautor peruano, Pedro Suárez-Vértiz, siempre se mostró como una persona bastante orgullosa por la familia que formó con su esposa Cynthia Martínez, destacando además, la estrecha relación con sus hijos ¿Cuántos tuvo y a qué se dedican actualmente?

El reconocido intérprete de 'Mi Auto Era Una Rana' tuvo tres hijos, a quienes en distintas e innumerables ocasiones les demostró su amor y admiración por sus logros.

La primogénita del rockero peruano también se encuentra vinculada al mundo artístico. Ella nació en el año de 1995 y actualmente tiene 28 años. Su nombre es María José o Majo, como le dicen de cariño sus familiares y amigos más cercanos.

Ella destaca como bailarina de danza contemporánea y posee una cuenta dedicada a la fotografía. Se casó hace aproximadamente un año y en la actualidad vive en Europa junto a su esposo.

Su segundo hijo se llama Salvador. Tiene actualmente 25 años y además, posee un interés bastante marcado por la música. Sin embargo, también se dedica a otras aficiones como el skateboarding y marketing digital en la Universidad de Lima. Fue un gran compañero para su padre durante sus diversas giras.

" He viajado con él (Pedro) numerosas veces para acompañarlo a sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olivar. Íbamos en el tándem y yo observaba todo mientras conversábamos", reveló Salvador años atrás.

Finalmente, tuvo un tercer hijo a quien llamaron Tomás. Acaba de cumplir 19 años y fue uno de los mayores motivos de orgullo para el cantante peruano.

Más allá de lo que las redes sociales puedan transmitir, Tomás Suárez-Vértiz siempre demostró una estrecha relación con su padre, lo cual fue confirmado cuando el artista brindaba declaraciones.

"Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador", escribió Pedro en post de Instagram.