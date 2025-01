Una conocida actriz de telenovelas vive una preocupante situación tras recibir amenazas contra ella y su familia. La recordada 'Tita' de 'María, la del barrio' compartió los mensajes en redes sociales y pidió ayuda.

A través de sus redes sociales, la actriz de nacionalidad polaca, de 46 años, Ludwika Paleta, reveló que un usuario de la plataforma de Instagram le ha enviado textos intimidatorios en más de una ocasión. Como prueba de ello, decidió compartir algunas capturas, causando gran impacto en su comunidad.

En las misivas se lee que el presunto acosador amenaza con agredirla tanto a ella como a su hijo mayor, Nicolás Haza, a quien tuvo con el actor Plutarco Haza. La recordada 'Tita' aseguró que ya bloqueó al sujeto por hostigamiento, pero espera que pronto las autoridades pueda lograr su captura y calmar la situación que no la deja vivir en paz.

"Esta persona lleva años mandando a mí y mi familia este tipo de mensajes, lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien de nosotros", expresó Ludwika, adjuntando una foto.

La protagonista de la serie de Netflix 'Madre solo hay dos' pidió a sus seguidores que la puedan apoyar en este crucial momento, reportando al sujeto que viene amenazando con atentar la integridad de sus seres queridos.

En otra publicación, la intérprete de 'Amigas y rivales' mostró que dicha persona tiene al menos 20 cuentas para enviarle mensajes de ese estilo: "Y tiene todas estas, ¿cómo es que habiendo reportado tantas veces Instagram sigue permitiendo hacer nuevas?".

"Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más lo agradecería", señaló la artista en sus redes sociales. Hasta ahora, Ludwika no ha ofrecido más declaraciones sobre el caso.