¿Problemas con Jackson Mora? Tilsa Lozano sorprende con alarmante mensaje en redes sociales

Tilsa Lozano causó la alarma entre sus seguidores al compartir en sus redes sociales un impactante mensaje donde revela que "sanar implica tomar distancia", dejando entrever que no pasa por un buen momento en su matrimonio con el boxeador peruano, Jackson Mora.

Tilsa recordó al 'Loco' Vargas

Previo a su publicación, ambos personajes estuvieron en el ojo de la tormenta y remecieron la farándula nacional al conocer que Jackson no se puso nada contento al saber que su esposa seguía recordando cada momento que vivió con el exfutbolista de la 'Blanquirroja', Juan Manuel Vargas. ¿Qué dijo ella?

"Sí fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí", expresó con emoción Tilsa Lozano, haciendo hincapié en el apoyo fundamental que ha tenido en su vida.

A pesar de los cuestionamientos de la prensa por dicho comentario, el deportista expresó que "trataba de no darle mucha importancia y revelar que su relación se mantenía sólida", pero Tilsa parece demostrar todo lo contrario.

¿Crisis en su relación?

La exvengadora decidió subir una historia en su cuenta de Instagram, sin esperar causar polémica y la intriga de muchos por saber cómo está su vida sentimental en estos momentos.

"Sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes porque ese tiempo ya fue, ya pasó, nada vuelve a ser como antes", se lee en la primera parte del mensaje.

Tilsa publica mensaje sobre una posible crisis en su matrimonio.

Al no quedar ahí, siguió compartiendo el texto con el que demuestra que prefiere alejar a todas las personas que "no aporten nada significativo en su vida" y que es mejor dejar de lado a quienes "no la merecen" para darse amor propio.

"Para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas poner puntos finales para poder abrir espacio a lo que mereces, llenarte de amor propio todos los días, recordar que sanar no es lineal, algunos días sentirás que vas bien y otros todo se viene abajo, sanar es abrirte a la posibilidad de recibir lo que quieres, lo que mereces, dejar ir para poder abrazar lo que la vida tiene para ti aquí y ahora", concluyó.

A pesar de que Tilsa Lozano no da mayores detalles ni los verdaderos motivos que la llevaron a compartir ese contundente mensaje en sus redes sociales, muchos de sus seguidores infieren que se debería a que tiene "problemas con Jackson Mora".