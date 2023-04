¿Raúl Romero bailando cumbia? Así fue la presentación del cantante en concierto del Grupo 5

Todos continúan hablando sobre los conciertos del Grupo 5, que ha estado lleno de sorpresas. Entre los invitados figuran personajes como Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Eddy Herrera y Gian Marco, pero quien llamó la atención por sus peculiares pasos de cumbia fue Raúl Romero,

Raúl Romero es uno de los invitados de los conciertos que el Grupo 5 continúa realizando como parte de su celebración por los 50 años de la agrupación norteña. El popular 'Feo' conquistó al público asistente tras bailar de una manera peculiar la canción "Bonita pero mentirosa" que interpretaba el grupo en vivo.

El video, compartido por el usuario Antony Salvador Borja, cuenta con 485.000 visualizaciones, más de 43.000 'likes' y cientos de comentarios, donde los usuarios han tomado con humor los peculiares pasos de baile del popular 'Feo'.

Algunos de los comentarios son: "Definitivamente él fue la alegría, Raúl es lo máximo", "Raulito siempre será un niño gran ¡Lo queremos!", "Esto tiene que ser un challenge, espero ver muchos videos de este baile", y "Raulito, siempre le patina, esa es su esencia".

Tras las críticas que el exconductor de "Habacilar" y "R con Erre" recibió en redes sociales por sus pasos de cumbia, se pronunció en sus redes "Perdón, Grupo 5 ¡Me descontrolé!", escribió.

Raúl Romero tuvo una entrevista exclusiva con Moloko Podcast. En el espacio de YouTube, el popular 'Cara de haba' reveló la razón por la que dieron de baja al espacio del entretenimiento, "Habacilar".

"El formato cumplió un ciclo. Creo que quienes a través de las redes me piden volver, muchos de ellos no me verían porque están chambeando y ya nos son 'académicos'", acotó el exconductor de televisión.