¿Reconciliación? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucen almorzando JUNTOS y asisten a concierto

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas debido a sus constantes peleas y reconciliaciones. En los últimos días se rumoreoó que la 'Garota' volvería a Brasil tras terminar definitivamente con el futbolista, pero todo ha dado un nuevo giro ya que ambos fueron vistos almorzando juntos y luego en un concierto.

Según imágenes de fundidas por el canal de noticias @instarandula, la modelo y el jugador de la UCV estaban compartiendo juntos en un parque de juegos de San Borja. Horas después fueron captados en el restaurante y ambos se veían muy felices uno al lado del otro, incluso cercaron el lugar donde estaban comiendo para que puedan tener más privacidad y nadie se acerque.

Por otro lado, el creador de contenido Ric La Torre, comparto imágenes exclusivas de la pareja disfrutando del concierto de Anitta. Ambos estaban en un palco y la brasileña se mostró muy feliz al escuchar las canciones de su paisana, mientras Paolo la estaba acompañando.

No obstante, muchos usuarios en cuestionaron porque el 'Depredador' estaba allí si supuestamente debería estar 100% enfocado en su concentración con la selección peruana de fútbol.

"¿Él no debería estar concentrando con la selección?", "Sólo pido que ya no lo convoquen por el bien de la selección", "No que estaban en plan de separación", "Que ya no lo convoquen, a unos días el partido con El Salvador y el inicio de la Copa América, prefiere irse de juerga", "Es hora de dejar ir a Paolo que entre otro jugador", expresaron los fanáticos del fútbol.