Ana Paula Consorte: ¡La destruye! La vez que su expareja, Maicosuel, la calificó de 'busca fama'

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se han convertido en una de las parejas más polémicas del medio, debido a que muchas veces se ha cuestionado la estabilidad de su relación. Ambos se mostraban muy felices, hace unas semanas, dejando atrás los rumores de una posible crisis entre ellos; sin embargo, esta vez, nuevamente los reflectores están apuntando a esta parejita porque se han dejado de seguir en redes.

Frente a este nuevo escándalo, salió a la luz una entrevista que brindó la expareja de la modelo brasileña, el futbolista Maicosuel, quien sorprendió con sus declaraciones y acusarla de 'busca fama'.

El romance de Ana Paula Consorte y Maicosuel Reginaldo de Matos empezó en 2013 como una relación extramatrimonial, pues él se encontraba casado, según se mencionó en diversos medios brasileros.

Fruto de ello, la modelo quedó embarazada de su primera hija, pero al exfutbolista del equipo Botafogo de Brasil no le cayó bien esa noticia y le exigió una prueba de ADN.

A fines de ese mismo año, el medio Folha de Londrina informó que Maicosuel aseguró que su relación con ella fue un gran error y la acusó de buscar fama a costa de su carrera futbolística. Sin embargo, aclaró que cumpliría con la manutención de su hija si se comprobaba que él era el padre.