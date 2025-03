Reimond Manco tras fuertes revelaciones de Shirley Arica en 'EVDLV': "Me estaba sembrando un ampay"

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y remeció a toda la farándula peruana con sus potentes revelaciones sobre futbolistas y exfutbolistas, entre los que destacó Reimond Manco, a quien acusó de haberle cancelado un pasaje de avión tras negarse a tener intimidad con él. Ante esta situación, el exdeportista decidió pronunciarse.

Reimond Manco le responde fuerte y claro a Shirley Arica

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Reimond Manco decidió aclarar ciertos puntos relacionados a la pregunta número 14 que le hicieron a Shirley Arica: ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?

Si bien el exjugador de la Selección Peruana reveló que nunca tuvo una relación sentimental con la modelo, explicó que su molestia seguro se debió a la vez en que su personal de seguridad la echó de su casa en Año Nuevo.

"Nunca tuve una relación con Shirley Arica (...) No sé que habrá dicho en 'El Valor de la Verdad', (...) recién lo voy a ver (...) estas fueron la verdad de las cosas, ella se quedó, me imaginó, molesta por lo que pasó esa vez en mi casa en Año Nuevo, que los de seguridad la sacaron", dijo en un primer momento.

Manco no dudó en referirse a la vez que se enteró que Shirley Arica buscaba sembrarle un ampay: "Ella habrá pensado que fui yo, pero para nada, yo me enteré al día siguiente de lo que había sucedido (...). Después de eso, la persona que me avisa que ella me estaba sembrando un ampay era una amiga que paraba con ella, pero que yo también conocía. Es ahí donde me molesté y le dije 'oye, sabes qué, deja las cosas acá, eso no se hace' y fuimos a mi casa, sacó sus cosas y fue. A dónde no sé, en qué vuelo no sé, pero ella ha admitido que sembró el ampay y al final le sacó provecho", continuó.

Finalmente, descartó haberle cancelado el pasaje de avión con retorno a Lima a la popular 'Chica Realidad': "Después de eso no hay más. Si pensaban que yo iba a hablar mal de ella o la iba a destruir, no es mi estilo, no suelo hablar mal de las mujeres (...) Eso fue lo que sucedió, yo ya estoy en otra etapa, ya hice mis hue**** de chibolo, (...) no estoy para abrir polémica (...) Eso de que le cancelé el pasaje, que sacó plata de mi billetera, que yo recuerde, eso nunca pasó", agregó.

De esta manera, Reimond Manco decidió pronunciarse para descartar el haber cancelado un pasaje de avión a Shirley Arica por supuestamente no querer tener intimidad durante su visita a su casa en Año Nuevo.