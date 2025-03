Ricardo Mendoza dedica tierna publicación a su novia tras comprometerse: "Vamos por esta aventura juntos"

El comediante Ricardo Mendoza dejó boquiabierta a la audiencia de 'Hablando Huevadas' al anunciar su compromiso con Katya Mosquera. La revelación se dio durante una de sus presentaciones, donde sorprendió al mostrar una fotografía del preciso instante en que le propuso matrimonio. Tras hacer público el compromiso, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Durante un reciente episodio de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza decidió sorprender a su público al revelar dos fotografías antes de finalizar el espectáculo.

La primera imagen mostraba un momento cotidiano, pero la segunda dejó atónitos a los asistentes: era la captura exacta del momento en que le pidió matrimonio a Katya Mosquera.

Poco después de su anuncio en vivo, Ricardo Mendoza utilizó su cuenta de Instagram para compartir su felicidad con sus seguidores. En su publicación, expresó lo feliz que se siente al lado de Katya Mosquera y destacó lo importante que es su relación en medio del ajetreo de su vida profesional.

"Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, Katya Mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo 'habitual', pero me has sabido entender y yo a ti. Muchos más retos se nos vienen encima, mas como siempre te digo y diré: 'Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía'", escribió Mendoza.

Asimismo, el comediante resaltó lo mucho que su pareja ha cambiado su vida y cómo su amor se ha convertido en un refugio en medio de las preocupaciones del día a día:

"Has pintado mis días y quiero ese color para siempre conmigo. Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, el cansancio y las preocupaciones que me trae el cotidiano".