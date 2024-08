Ricardo Mendoza y Jorge Luna destruyen a Christian Cueva tras escándalo de agresión

La denuncia de Pamela López contra Christian Cueva por agresión física y psicológica ha desatado un intenso debate. Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de 'Hablando Huevadas', criticaron duramente al futbolista, llamándolo "imbécil" y cuestionando a su entorno por no frenar su comportamiento. Sus comentarios han intensificado la controversia sobre el conflicto personal del deportista.

Christian Cueva enfrenta una tormenta de críticas tras la denuncia de su esposa, Pamela López, quien lo acusa de agresiones físicas y psicológicas. En su reciente aparición en el programa 'Solo queremos conversar', Jorge Luna y Ricardo Mendoza se mostraron muy duros con el futbolista.

Jorge Luna, en particular, no tuvo reparos en calificar a Christian Cueva de "imbécil", sugiriendo que el consumo de alcohol podría haber exacerbado su comportamiento destructivo.

"Si es verdad lo que dicen del trago, porque no estoy poniendo en duda lo de las agresiones, pero si de verdad tiene un problema con el trago y nunca lo supo manejar. Si tú eres un imbécil, el trago eleva a la potencia, lo imbécil que eres", expresó Jorge Luna.

Además, criticó la falta de orientación en el círculo cercano de Christian Cueva, cuestionando por qué nadie le advirtió sobre el daño que estaba causando a su esposa.

"Nadie le dijo, 'la estás cag*** o te estás equivocando o eres un imbécil o que eso es delito'. No puedo creer que no haya tenido a nadie que le diga, 'es tu esposa, no la puedes tocar'. ¿No había nadie que le diga? ¿Solo tenía interesados a su lado?", acotó.