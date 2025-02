Ricardo Rondón CUMPLIÓ su promesa y pasea en ROPA INTERIOR por el Bombonerazo: "¡Arriba Alianza!"

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Cumplió su promesa! Ricardo Rondón demostró ser un hombre de palabra y paseó en ropa interior tras la clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de Copa Libertadores. Previamente, el presentador de Exitosa había prometido tal reto, si el equipo blanquiazul lograba vencer a Boca Juniors.

Ricardo Rondón cumplió reto y salió en ropa interior

Al iniciar con la edición de Contra el Tráfico, Rondón no había llegado y despertó intriga entre los oyentes, debido a que se temía que él había 'arrugado' y no asumiría su apuesta. Sin embargo, el popular 'Tolón, Tolón' llegó a los exteriores de Radio Exitosa, y se dirigió al público para referirse a este tema en particular.

"Vamos a dejarnos de hipocresías. Técnicamente, Alianza no ganó el partido. Clasificó a la siguiente ronda, le ganó a Boca Juniors y lo que quieran, pero no lo ganó. Así que no tengo que cumplir ninguna promesa", expresó en un inicio el controvertido conductor

Ante la insistencia del equipo del programa, Ricardo indicó que, pese a lo que había ocurrido, iba a cumplir con su palabra, por lo que comenzó a retirarse el pantalón en plena calle. De inmediato, empezó a desplazarse en plena avenida Guardia Civil de Chorrillos, demostrando que él no le teme a las críticas y que asume todos los retos que se le presenten.

"El que promete, cumple, ¡Arriba Alianza! (...) ¿Qué me tiene que decir la gente a mí? Mi apuesta era con la radio y con los televidentes", manifestó Rondón, mientras se dispuso a trotar y correr brevemente por el frontis de nuestras instalaciones. "El que da su palabra, tiene que cumplir", aseveró.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | ¡Cumplió su promesa! @nadiesperfekto , conductor de 'Contra el Tráfico', mostró ser de palabra y dio una vuelta a la manzana en ropa interior tras la clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de Copa Libertadores.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/pl3zjieWuU — Exitosa Noticias (@exitosape) February 26, 2025

Alianza Lima hizo historia tras vencer a Boca Juniors

Alianza Lima logró lo que parecía imposible, tras vencer desde la vía de los penales a Boca Juniors en el mítico estadio conocido como La Bombonera, en Argentina. Con un real partidazo en los 90 minutos, los dirigidos por Néstor Gorosito superaron la ronda y avanzaron en la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

La victoria marca un hecho sumamente importante para el cuadro blanquiazul, debido a que es la primera vez que el Boca es eliminado por un equipo peruano en la fase inicial del torneo.

¡ATAJÓ VISCARRA Y ALIANZA LIMA VA PARA LA FASE 3! ¡NOCHE HISTÓRICA EN LA BOMBONERA!



▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus pic.twitter.com/Glbh4Ouu4B — ESPN Perú (@ESPNPeru) February 26, 2025

Frente a este inesperado resultado, Ricardo Rondón cumplió con su promesa y se desplazó por la calle vistiendo ropa interior. El conductor de 'Contra el Tráfico asumió el reto tras la victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors.