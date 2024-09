Romina Gachoy confirma que FUTBOLISTAS de la SELECCIÓN le escriben: "Me invitan al extranjero"

19/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo uruguaya Romina Gachoy confirmó lo expresado por su esposo, Jean Paul Santa María. En tal sentido, ella aseguró que, en efecto, varios futbolistas nacionales e internacionales le han escrito mediante redes sociales, y que incluso algunos le han ofrecido viajar al extranjero. ¿De quiénes se trata?

Romina confirma recibir mensajes de futbolistas

Durante una emisión del programa 'América Hoy', Gachoy indicó que algunos peloteros han intentado acercarse a ella, pese a que está casada con el cantante de cumbia. La modelo aseguró existe confianza en su relación, por lo que ella puede hablar tranquilamente de estos temas.

Además, Romina también aclaró los rumores sobre si, dentro de estos futbolistas, Jefferson Farfán le habría escrito para coquetearla. Esto luego de que su propio esposo insinuara la presencia de pelotero "intergalácticos", el cual es uno de los más recientes apelativos de 'La Foquita'.

"Jefferson no es de esa lista, pero sí hay futbolistas del nivel de Jefferson Farfán. Pobre Jefferson, pagó pato" mencionó la rubia, asegurando que él no forma parte de la lista de quienes han intentado afanarla.

Pero eso no quedó ahí. La Gachoy fue consultada por Janet Barboza respecto a si estos futbolistas formaban parte de la Selección Peruana de Fútbol. Ante tal pregunta, la esposa de Jean Paul Santa María confirmó que sí. Pese a ello, no mencionó ningún nombre en particular, aumentando más la intriga.

Por otro lado, en declaraciones para 'Trome', la uruguaya aseguró que gran parte de estos peloteros reaccionan a sus historias en redes sociales. Además, reveló que la han invitado a realizar un viajecito al extranjero.

Jean Paul Santa María había 'echado' a futbolistas

Hace un par de días, Santa María fue invitado al mismo programa, y participó en un segmento donde se abordó el tema de la infidelidad. En dicho espacio, opinaron sobre los mensajes que reciben algunas personas, pese a estar en una relación. En ese momento, Jean Paul reveló algo relacionado al asunto.

"A mí me ha hecho acordar un poco lo que le pasa a mi esposa, le vienen escribiendo futbolistas. Si yo hablara...Lo importante es que ella me cuenta", reveló muy seguro, asegurando que Romina le comenta sobre estas circunstancias.

Por si fuera poco, Jean Paul Santa María no escatimaría en dar más detalles respecto al tema, por lo que insinuó que un futbolista en particular le estaría escribiendo mensajes a su esposa. "Futbolistas nacionales, internacionales e intergalácticos", mencionó.

Fue por este motivo que, Romina Gachoy, su esposa, decidió hablar respecto al tema. La modelo confirmó que varios futbolistas, incluidos los de la selección, le escriben y la invitan a viajar al extranjero.