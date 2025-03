Samahara Lobatón y Bryan Torres comparten foto juntos y usuarios afirman que "ella misma lo puso"

07/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Bryan Torres siguen dando que hablar. Esta vez, la parejita volvió a compartir una imagen donde aparecen juntos como si ningún escándalo de infidelidad hubiera involucrado al salsero. Por tal motivo, los usuarios no tuvieron reparo en molestarlos.

Samahara y Bryan reaparecen juntos en redes sociales

Bryan Torres dejó de lado todas las críticas que lo señalan de infiel y compartió una tierna imagen en sus redes sociales junto a Samahara Lobatón. En dicho post, ambos aparecen sonrientes, pero separados, lo que causó la inmediata reacción de los usuarios, sobre todo porque aseguraban que la autora de ese detalle habría sido nada más y nada menos que la segunda engreída de Melissa Klug.

Si bien el salsero desactivó los comentarios, eso no fue impedimento para que los cibernautas opinen en la plataforma de TikTok: "Ella misma lo puso", "La expresión corporal del Bryan lo dice todo", "La misma Samahara subió la foto como para marcar territorio", "Mi amiga la que no entiende", "Ay, Samahara. Estas viendo y no ves, solo es cuestión de tiempo igual se van a separar no pierdas el tiempo", "Amiga, date cuenta", "Ella lo publicó es obvio", "Obligado por Samahara", "Ja, ja tremenda obligada", "No es suficiente con seguirlo, rastrearlo, chalequearlo, ahora va a llenar el insta de su Bryan con sus fotos ja,ja", escribieron algunos usuarios en la plataforma china.

¿Samahara Lobatón canceló el podcast 'MAPA'?

Miles de usuarios esperaban con ansias el estreno del primer capítulo del podcast 'MAPA', conducido por Samahara Lobatón. Si bien este proyecto tenía previsto emitirse el pasado martes, 4 de marzo, nunca llego a concretarse.

Es así que durante la más reciente edición del programa 'Préndete', se presentó un informe, donde se cuestiona la supuesta cancelación del proyecto de la primera hija de Abel Lobatón.

"Estuvimos de sapos y no subió ni una historia ni el primer capítulo (...) ¿Qué pasó? para que deje plantados a todos", se le escucha decir a la voz en off del reportaje.





En medio de toda está situación, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos en Instagram, dejando en claro que siguen juntos y que ningún escándalo ha dañado su relación sentimental tan polémica.