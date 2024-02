¡Se conmueve! Stefano recuerda el cumpleaños de su padre Ricky Tosso: "Cada año es más difícil no tenerte"

Stefano conmovió a todos los fieles fans de su padre, Ricky Tosso, al recordar el cumpleaños del actor, el pasado 21 de febrero. Por ello, a través de sus redes sociales, el joven compartió un sentido mensaje donde expresa cuanta falta le hace su progenitor.

Como se recuerda, Ricky Tosso murió la madrugada del 11 de septiembre de 2016, a causa del cáncer de pulmón que lo aquejó por muchos años. Esta enfermedad se complicó por una neumonía que lo llevó a estar grave por un mes.

Por medio de sus redes sociales, el también actor Stefano Tosso recordó el cumpleaños de su fallecido padre, Ricky Tosso, y le dedicó unas emotivas palabras, donde resalta el gran legado que dejó, pero lamentó que no pudiera seguir a su lado.

"Feliz cumpleaños mentor, amigo y maestro. Cada año qué pasa es más difícil no tenerte, pero te siento más cerca. Cada día entiendo más las lecciones que me dabas, los mensajes, hasta lo que me dabas, los mensajes y hasta lo que me decías sin hablar. Todos te amamos y extrañamos querido gordo, o solo yo. Gracias por tremendo legado", se lee en la historia de Instagram.