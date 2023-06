¡Se defiende! Carlos Alcántara niega haber visto tutoriales para dirigir su película

El popular 'Cachin', Carlos Alcántara, expresó su total indignación y molestia por las críticas que recibió luego de dirigir su película 'Asu Mare: Los Amigos'. El actor aprovechó una entrevista de Youtube para negar haber aprendido a dirigir únicamente por mirar tutoriales de la materia.

En díalogo con Jesús Alzamora para el programa de 'La Lengua', el ex Pataclaún explicó el complicado proceso de pre-producción que tuvo que pasar el filme de comedia.

Asimismo, se refirió sobre los malos comentarios que llegaron por parte de distintos usuarios y precisó que sería imposible poder realizar toda la producción de una película en base a "puros tutoriales" de Yotube.

Alcántara también se rifirió acerca de los malos deseos que podrían tener colegas suyas. Según su apreciación, el Perú tiende a tener una cultura en la que, al ver el éxito del otro, se siente la necesidad de "tumbar" sus logros.

Sin embargo, aclaró que esta no es una realidad para todos pues reconoce que otros artistas también se han llegado a alegrar por su éxito.

En la misma entrevista, el actor admitió que la referida situación llegó a afectar a su familia.

Incluso, mencionó que su esposa lo aconsejó para que no reaccionara de mala manera ante los comentarios negativos.

"Si has querido hacerme algo, me has afectado, sí. Así que estoy afectado, no te me cruces por la calle ah... Mi esposa siempre me dice no insultes, pero estos pelotudos me provocan. Un huev... va a mi casa, le sirven el plato de comida y dice que este plato es una caga... ¿Tú como dueño de la casa no le vas a decir, te me vas?, expresó ligeramente molesto.