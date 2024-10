¿Se va? Kiara Lozano ADVIRTIÓ con dejar Corazón Serrano pese a contrato de 3 años: "Voy a pensarlo"

¡Fuertes declaraciones! La cantante Kiara Lozano, quien pertenece a la agrupación de cumbia Corazón Serrano, causó controversia en redes sociales tras sus recientes comentarios. Además, dejó entrever que, a raíz de las críticas, estaría considerando abandonar el grupo, dejando en shock a todos sus fanáticos.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta en TikTok, la vocalista no se guardó nada y respondió a los cuestionamientos de su desempeño en la agrupación tras la exitosa gira en Europa. Cabe resaltar que ella había opinado respecto a una distante relación laboral que mantiene con sus compañeras, algo que le valió una ola de críticas.

Por tales motivos, Kiara lanzó una contundente advertencia, tanto a sus seguidores como sus detractores, dejando en claro que está al tanto de lo que comentan sobre ella. En esa línea, sugirió que podría tomar una drástica decisión, que pondría en jaque a Corazón Serrano.

Tal reacción ocasionó que algunos usuarios en la transmisión en vivo, así como cibernautas en las plataformas digitales, criticaran sus expresiones. "La soberbia no lleva a nada bueno, "Un solcito de humildad" y "si mijita, deje la oportunidad a una que cante de verdad" fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe resaltar que, tras estos cuestionamientos, el líder de la agrupación, Edwin Guerrero, decidió pronunciarse al respecto. "Hay situaciones que no se pueden pasar por alto. Vamos a tener una reunión", afirmó, acotando que si alguien no quisiera continuar, se llegaría a un acuerdo "por la paz".

Previamente, Lozano respondió a una serie de consultas en sus redes sociales. Dentro de sus respuestas, la cantante afirmó con total severidad que, pese a integrar la banda, no considera a ninguna de las otras vocalistas como sus amigas.

"Muchos me preguntan cómo me llevo con las chicas. Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", expresó Kiara.