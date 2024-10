¿Enamorada? Pamela Franco lanza mensaje tras salida con Christian Cueva: "¡Soy tu amor, no hay más!"

La controvertida "pareja" del momento, Pamela Franco y Christian Cueva, continúan dando de qué hablar. Tras el último ampay en donde ambos comparten una salida nocturna, la cantante tuvo una reciente presentación, en donde lanzó un potente mensaje que podría estar dedicado al pelotero.

Durante la última edición de 'Magaly TV La Firme', se mostraron imágenes del concierto que ofreció la Franco en provincia. En el escenario, ella interpretó parte de su repertorio, en donde resaltó el tema 'Dile la verdad'. Sin embargo, un detalle en particular llamó mucho la atención de los asistentes.

En el video ella se muestra muy apasionada, prácticamente gritando a los cuatro vientos la romántica letra de su canción. Además, señaló al cielo, como si dedicara la composición a una persona en particular. Muchos de los presentes, por obvias razones, supusieron que estaría hablándole al popular 'Aladino'.

"Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas, si ya no la quieres dile que me amas, que yo soy tu amor", entonó Pamela, mientras se movía al ritmo de la canción, mostrando mucho sentimiento en su interpretación. Asimismo, agregó: ""Soy yo, no hay más, para ti mi amor".