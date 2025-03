Shirley Arica confiesa haber sido víctima de tocamientos indebidos en carceleta: "Fueron policías"

15/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las revelaciones de Shirley Arica en 'El valor de la verdad' continúan generando controversia. En un adelanto difundido por 'La noche habla', la popular 'Chica realidad' confesó haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de policías tras ser detenida en 2020.

Shirley Arica denuncia abuso en carceleta

Shirley Arica aseguró que sufrió un abuso por parte de agentes policiales luego de ser arrestada por incumplir la cuarentena y asistir a una fiesta. Según su testimonio, el hecho ocurrió mientras se encontraba en una celda junto a una amiga. " Me tocaron, y fueron policías ", reveló con indignación.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de los responsables, pero su declaración ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Su caso ha abierto nuevamente el debate sobre los abusos dentro de los centros de detención y el trato que reciben las mujeres en estas situaciones.

Otras confesiones de Shirley Arica

En el mismo adelanto de la entrevista, Shirley Arica también mostró su lado más vulnerable al recordar el abandono de su padre cuando tenía apenas ocho años. "Me hirió, si alguien te ama no te va a herir de esa manera, mucho menos si es tu padre", expresó entre lágrimas.

Además, la modelo habló sobre la relación que mantuvo con el futbolista Jean Deza, en la que sufrió agresiones. "Es algo que me va a marcar para siempre", confesó, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo esta etapa de su vida.

Shirley Arica y su 'encerrona' con futbolistas

Shirley Arica también rememoró su encuentro con los futbolistas de la selección peruana. "Era una juerga en una casa, un departamento que alquilaban, un Airbnb y me dijo va a estar Yotún y Advíncula. Había intercambio de parejas... de baile", mencionó entre risas.

Además, reveló que Christian Cueva intentó llevarla a una habitación. "Él primero que me empezó a hablar fue el señor Cueva. (¿A dónde te quería llevar Cueva?) A uno de los cuartos. Obviamente nos besamos y ya lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno. Yo no quería darle mi flor. Es un gilero desesperado", agregó.

Las confesiones de Shirley Arica sobre los tocamientos indebidos en carceleta han causado gran impacto. La modelo aseguró que fueron policías quienes abusaron de ella mientras estaba detenida. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de los responsables.