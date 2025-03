Shirley Arica revela que sujetos intentaron abusarla cuando era pequeña: "Uno de ellos me tocó"

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante 'El Valor de la Verdad', Shirley Arica contó algunos secretos de su vida privada. Sin embargo, uno de los testimonios de la 'Chica realidad' estuvo relacionado a la terrible experiencia que le tocó vivir cuando tan solo era una niña. Afligida, la modelo confirmó que unos sujetos intentaron agredirla sexualmente.

Shirley Arica revela que intentaron abusar de ella

La pregunta 15, formulada por el conductor Beto Ortiz, traía consigo un episodio desgarrador para Shirley. "¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?", fue la consulta que se realizó a la influencer. Con cierto nerviosismo, Arica confirmó que "sí", por lo que, tras algunos segundos de tensión, el polígrafo indicó que su respuesta era "verdad"

Tras ello, Shirley explicó que el agravio se produjo cuando ella tenía entre ocho y nueve años, y que ocurrió nada menos que al interior de su hogar. En tales circunstancias, dos sujetos, quienes trabajaban para su padre, le realizaron tocamientos indebidos, al punto de que uno de ellos intentó retirarle sus prendas íntimas.

"Yo me encontraba en la sala con mis papás, viendo tele. Y ellos estaban en mi cuarto. Yo, como niña, quería ir allí a sacar un juguete, y mi mamá no quería. En un descuido, fui a mi cuarto, y uno de ellos me tocó mis partes íntimas. Cuando quisieron bajarme el pantalón, allí sí grité", reveló Arica, añadiendo que su progenitor acudió tras el llamado y golpeó a los agresores.

Además, confesó que no recuerda bien si sus padres denunciaron o no a los abusadores, pero resaltó que, tras esta experiencia, su familia evitó a toda costa tocar el tema. Sin embargo, a sus 35 años le resulta difícil olvidar aquél episodio de abuso, debido a que la ha marcado de por vida. "No lo he olvidado, no creo que lo olvide más adelante", puntualizó.

Shirley Arica denuncia abuso en carceleta

Otras de las revelaciones que hizo la 'Chica realidad' estuvo vinculada al abuso que también sufrió cuando la detuvieron junto a su amiga en una carceleta, debido a que incumplieron el toque de queda durante pandemia. Shirley contó que, en tales circunstancias, unos policías le realizaron tocamientos indebidos no solo a ella, sino también a su acompañante.

"Me tuve que quedar tres días. Y estando durmiendo en la carceleta, en el piso, me tocaron. Y fueron policías. En la cárcel no sabes si es de día o de noche, pero se ven las sombras. Y yo veo cómo se van las botas de los oficiales. Quise denunciar, pero era una pérdida de tiempo", reveló.

Sin embargo, la experiencia de abuso que más le cuesta superar a Shirley Arica fue aquella que vivió cuando apenas era una niña. La modelo aseguró que será muy difícil olvidar la vez en que dos sujetos intentaron agredirla sexualmente.