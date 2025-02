Shirley Cherres preocupa por su estado de salud tras someterse a la manga gástrica: "Tengo miedo"

Después de permanecer alejada de los escándalos, Shirley Cherres vuelve a dar que hablar. Y es que la exporrista confesó haberse sometido a la famosa manga gástrica, intervención quirúrgica que ahora le estaría causando graves daños a su salud.

Con la ilusión de presumir una nueva y exuberante figura, Shirley Cherres decidió someterse a la manga gástrica, una cirugía bariátrica que tiene por objeto tratar la obesidad a través de la reducción del tamaño del estómago.

Si bien esperaba tener resultados satisfactorios, la exporrista confesó encontrarse viviendo un momento bastante preocupante debido a que su salud se ha visto seriamente afectada por la operación. Y es que luego practicarse una endoscopia, los médicos detectaron que algo no andaba bien en su organismo, por lo que inmediatamente tuvieron que recomendarle un tratamiento para reducir los daños.

"Me han hecho una endoscopia, la manga me está originando muchos problemas de salud y unos cirujanos bariátricos están viendo mi caso para que me puedan ayudar" , dijo a diario 'Trome'.

Asimismo, aseguró sentirse asustada y nerviosa ante la posibilidad de que su estado de salud empeore: "Estoy asustada y nerviosa por el hecho de que mi salud pueda empeorar. Tengo miedo", agregó la exporrista.

Hace algunos meses, el empresario Abel González aseguró haber sido víctima de un robo por parte de Shirley Cherres tras una velada en un bungalow en Cieneguilla. Según su relato, al despertar se encontró sin sus pertenencias y decidió denunciar el hecho.

Sin embargo, Cherres descartó dicha situación, explicando que el empresario intentó tener algo con ella en el bungalow donde ambos se encontraban, pero al mostrarse indispuesta, este mostró una actitud violenta.

"Me invitó para ver el bungalow, pero estaba medio raro cuando llegué. Nunca he estado con ese tipo, jamás, no sé por qué ha declarado tantas cosas. Sí, se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre, a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas, y fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego", indicó