Tatiana Calmell: Candidata al Miss Perú denuncia que delincuentes robaron 12 mil dólares de su cuenta

La aspirante a la corona del Miss Perú, Tatiana Calmell, viene atravesando una terrible situación ya que confesó, mediante redes sociales, que un grupo de delincuentes cibernéticos logró extraer 12 mil dólares de sus cuentas e hicieron compras con ese dinero.

La reina de belleza, que ya ha participado en el certamen de Jessica Newton en el pasado, informó mediante su cuenta de Instagram que estaba todo el día en un evento y al llegar a su casa se percató que su cuenta en uno de los bancos más conocidos del país había sido vulnerada.

"Estuve en un evento y llegue tarde a casa, no vi eso (...) Recibí algunos consumos del banco acerca de ciertos consumos que yo no había realizado y quedé en shock terrible al ver que habían sustraído casi 12.000 dólares de una de mis cuentas de crédito", declaró.

No obstante, la participante del Miss Perú también reveló que se ha puesto en contacto con el banco para que puedan evaluar su caso y hacerle la devolución del dinero, debido a que ella tiene un seguro de tarjeta.

"Nunca me había pasado. Yo, por suerte, contaba con un seguro de protección de tarjeta y gracias a eso espero que puedan reconocerme el monto y me puedan brindar ese dinero (...) Van a investigar entre 15 a 30 días, me tienen en una angustia total", concluyó.