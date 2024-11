"Te voy a devolver a Perú": Hija adoptiva de Isabel Pantoja revela MALTRATOS de la cantante

Fuertes declaraciones. La cantante española, Isabel Pantoja, estaría atravesando por una difícil situación familiar. Su hija adoptiva, Isa o conocida como 'Chabelita', reveló que sufrió maltratos y experiencias traumáticas durante su adolescencia, algo que marcó considerablemente su vida.

Durante una entrevista en el programa español 'De Viernes', la joven peruana abrió su corazón y narró parte de sus experiencias en el entorno familiar de los Pantoja. Con lágrimas en los ojos, reveló la vez en que una discusión entre su hermano, Kiko Rivera, y su madre desencadenó una serie de conflictos dentro del hogar.

De acuerdo con Isa, Kike le informó a Isabel que tenía en posesión un teléfono móvil, algo que para su madre estaba totalmente prohibido. Esto causó una fricción entre ambos, ocasionando que las disputas empeoraran con el paso de los días. Por si fuera, poco, su hermano la acusó de haber estado con un 'novio' sin permiso, algo que habría enfurecido a la intérprete de 'Marinero de luces'.

"(Mi madre) empieza a decirme '¿dónde está el teléfono'?' y empieza a sacudirme. Y como ve que yo no le iba a dar el teléfono, (Isabel) dijo '¡Dame las tijeras'!" Y se las trajeron, (...) Pensé que era mentira, que no me iba a cortar el cabello. Pero llegó un momento en el que la vi tan capaz, con tanta rabia, que abrí una puerta y me tomó por sorpresa. Forcejeamos", manifestó al respecto.

'Chabelita' sintió que algo más grave podría ocurrir si la pelea no se detenía, por lo que intentó con todas sus fuerzas contener a su madre. No obstante, la situación se tornó mucho más oscura, al punto de que la Pantoja lanzó un doloroso comentario en contra suya.

"Cuando me cortó el pelo me dijo algo que no puedo hablar (...) Me dijo, 'te voy a devolver a Perú' Y me fui corriendo para mi habitación", expresó sumamente destrozada, entre lágrimas y cubriéndose el rostro.