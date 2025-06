Tensión en Esto Es Guerra: Vania Bludau minimiza a Onelia Molina con inesperado mensaje

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vania Bludau ingresó a la nueva temporada de Esto Es Guerra. Su inesperada presentación causó gran revuelo, sobre todo porque coincidió en el mismo set que su expareja Mario Irivanrren, y nada más y nada menos que Onelia Molina. Fiel a su estilo, la modelo lanzó un inesperado mensaje que no pasó desapercibido.

Vania Bludau multiplica por cero a Onelia Molina

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', se emitió una breve entrevista que se le hizo a Vania Bludau tras su ingreso a 'EEG'. Si bien su presencia ha causado cierta incomodidad en algunas personas, la modelo se mostró muy tranquila y segura con su retorno a los sets de televisión, dejando en claro que no le presta atención a terceros.

"Yo la he pasado bien, me dio nervios salir, pero yo no he sentido la mala vibra, los nervios de los demás. No sé, mira no presté atención a sus caras o a sus reacciones, no lo sé y creo que de lo que a mí se refiere, no me es relevante", dijo en un primer momento.

En esa línea, reiteró que no desea mantener ningún tipo de comunicación con Mario Irivarren y que actualmente tampoco la tiene: "Si me cruzo normal, yo no les he hecho nada, creo yo, y ellos no me han hecho nada a mí. Bueno, uno sí, pero no me hablo con él en absoluto", agregó.

Vania Bludau revela que casi no asiste a matri de Ale Baigorria

En conversación con el programa de Magaly Medina, Vania Bludau confesó que si bien tenía pensado ir al matrimonio de Ale Baigorria, su presencia iba a registrarse en la iglesia mas no en la fiesta debido a que no quería cruzarse con Mario Irivarren y su entorno cercano.

"La gente no sabe que yo para ir al matrimonio de Ale tuve unas conversaciones internas (...) yo iba a ir solamente a la iglesia porque no quería juntarme con él, presenciar un ambiente, pero al mismo tiempo entendí que era el matrimonio de una de mis mejores amiga y era ilógico que yo falte, (...) yo estuve de lo más bien, pasándola lindo (...) A mí no me grabaron hablando de él, no hubo nada raro", precisó.

En medio de toda esta situación, Vania Bludau no dudó en lanzar un peculiar mensaje, minimizando a Onelia Molina y Mario Irivarren tras su ingreso a la nueva temporada de Esto Es Guerra.