Onelia Molina HARTA de jueguitos con Mario Irivarren en 'EEG': "Hay que poner un límite"

Onelia Molina expresó su incomodidad y molestia de seguir protagonizando juegos con su expareja, Mario Irivarren, en el programa 'Esto es Guerra'. La odontóloga de profesión aseguró que era momento de que se ponga un límite y mantenerse exclusivamente en el plano laboral.

Onelia Molina no quiere más juegos con Mario Irivarren

Como se recuerda, Onelia Molina y Mario Irivarren dieron fin a su romance tras el escándalo mediático que se generó luego de que el chico reality sea captado en plena fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao expresando su intención de llamar a su expareja, Vania Bludau, para "cerrar ciclos".

A pesar del anuncio, tanto Onelia como el popular 'Calavera Coqueta' no pueden evitar ser juntados en juegos en el programa de competencia del que forman parte, en 'EEG'. Incluso, en unos recientes juegos, Mario decidió cantar el tema 'Perdí mi oportunidad', generando revuelo entre sus compañeros, ya que se dejó entrever que sería una indirecta sobre su situación sentimental con Onelia.

Tras esta escena, Onelia Molina no pudo sentirse incómoda y mostrar un semblante serio durante toda la interpretación de su ex. Al ser consultada más tarde sobre qué opinaba sobre estos juegos, la modelo no dudó en asegurar que ya era hora de que se dejen estas situaciones de lado por respeto.

Asimismo, resaltó que lo mejor sería mantenerse dentro del plano laboral y no seguir tocando el tema de su abrupta ruptura amorosa, aclarando que ve a Mario como un compañero más de trabajo.

"Creo que hay que poner un límite (a los juegos), esto ya es suficiente. Este tipo de juegos están de más", expresó Onelia ante las cámaras de 'Más Espectáculos'.

Eliminó a Mario Irivarren de sus contactos

Seguidamente, agregó que a pesar de que ya no mantienen una relación amorosa, no piensa limitar sus amistades ni los lugares a donde quiera ir Mario, y mucho menos le impediría que vaya a un sitio donde ella pensaba acercarse en un primer lugar.

Pero no todo quedaría ahí, ya que durante su podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina reveló una decisión drástica que tomó para ponerle punto final a esos capítulos del pasado.

"Yo ya no lo tengo en mis contactos, de verdad. A ninguno de mis exs, todos fueron eliminados. Este fin de semana tomé decisiones drásticas en mi vida", confesó Onelia Molina, y claro, esto significaba que Mario Irivarren ya no figura ni como contacto en su lista.

Como se recuerda, Onelia reitera nuevamente que su prioridad en estos momentos es su bienestar mental y emocional, por lo cual, pide no seguir con los jueguitos y canciones románticas con Mario Irivarren en el reality 'Esto es Guerra'.