Tiktoker Valentino Palacios anuncia que ya no forma parte de la comunidad LGBTQI+

23/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una transmisión en vivo, el tiktoker Valentino Palacios dejó en shock a sus seguidores al anunciar que ya no forma parte de la comunidad LGBTQI+. El influencer, conocido por su popular frase "Oye, ¿qué tienes?", dejó a miles de usuarios confundidos y llenos de preguntas.

¿Valentino deja la comunidad LGBTQI+?

Valentino Palacios, uno de los tiktokers más populares del momento, generó revuelo total en redes sociales tras aparecer en un en vivo con una inesperada confesión.

Con la bandera LGBTQI+ en la mano, el joven dijo algo que nadie se imaginaba: "Me despido de esta comunidad tan linda. Esta comunidad que me vio crecer, siempre los llevaré en mi corazón".

Sus palabras dejaron boquiabiertos a sus seguidores. Algunos pensaban que se trataba de una broma, pero él continuó con el mismo tono, asegurando que "Valentino sigue para rato", pero dando a entender que habría un cambio en su orientación sexual. Incluso dijo que ahora le gustan las chicas y dejó entrever que estaba buscando enamorada.

Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. En TikTok, los comentarios no paraban y muchos fans no podían creer lo que estaban escuchando. Mientras unos pedían que no cambie su esencia, otros se mostraban incrédulos ante lo dicho por el joven creador de contenido.

¿Real o actuado?

El anuncio dejó en shock a más de uno, pero también generó dudas ¿Será real o solo una estrategia más de redes sociales? Una de sus seguidoras, Rosely, le escribió directamente: "¿Es en serio?", mientras que otro usuario, Katz, dejó entrever que todo podría ser parte de un show.

"Es show, porque se volvió a poner uñas después de sacarse las otras", comentó, sembrando más dudas sobre la supuesta despedida de Valentino Palacios del colectivo LGBTQI+.

Lo cierto es que Valentino no ha ofrecido más detalles ni ha aclarado si sus palabras iban completamente en serio o si era parte de un nuevo contenido para su canal. Sin embargo, el gesto de despedirse frente a una bandera y hablar con tono emotivo ha hecho que muchos piensen que se trata de una decisión pensada.

Con una bandera LGBTQI+ en la mano y una actitud emotiva, Valentino Palacios sorprendió a todos al declarar en vivo que ya no forma parte de dicha comunidad. Su mensaje fue directo, pero ha dejado una gran confusión entre sus fans. Por ahora, el tiktoker no ha dado mayores detalles.