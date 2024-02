Tilsa Lozano marca distancia de los infieles y afirma que "nadie está libre de los cachos"

Tilsa Lozano no ha sido ajena a la polémica del momento: Christian Cueva y su supuesto vínculo sentimental con Pamela Franco. En ese sentido, la exconejita de Playboy afirmó que, a pesar de que sabe que "nadie está libre de los cachos" (traición), prefiere marcar distancia de los infieles.

En una reciente entrevista para 'El Popular', la modelo fue consultada sobre si dejaría que su actual esposo, Jackson Mora, frecuente a un conocido cantante de cumbia vinculado a distintas mujeres pese a tener una familia estable.

Al respecto, la popular 'Tili' comentó que sería decisión del boxeador salir o no con tal artista; sin embargo, dejó en claro que todo el público sabe lo que haría si es que se entera que este le es infiel: accionaría tal y como lo hizo con el padre de sus hijos.

"No sé si se junte (con el conocido cantante de cumbia), nadie está libre de unos cachos. Ya saben lo que hice con el padre de mis hijos cuando se portó mal, ya saben lo que haría", dijo en un primer momento.

Asimismo, reiteró que, al no estar libre de una traición, prefiere disfrutar del buen momento por el que atraviesa su matrimonio.

"Nadie está libre de los cachos, hay que disfrutar hasta que las cosas funcionen bien, si me ponen los cachos, bye-bye", agregó.

En otro momento, la conductora de televisión se refirió al tema de los celos, asegurando que si bien hay que celar un poquito a la pareja, es importante no llegar a tener comportamientos tóxicos.

'Tili' indicó que tanto ella como su esposo suelen tener acuerdos como el de respetar el espacio de cada uno, ello, con la finalidad de que el amor perdure. No obstante, recalcó que no perdonaría una infidelidad.

"Nos apoyamos, acompañamos, respetamos nuestros espacios, y yo voy a darle para adelante porque somos muy felices y ojalá Dios nos bendiga con muchos años más. (...) Yo no perdonaría una infidelidad, esa es mi forma de verlo, y si algún día me pasa, Dios quiera que no, ya todos saben cuál sería mi decisión", comentó fuerte y claro.