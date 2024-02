"¡Insólito! Mujer queda embarazada de otro hombre y busca consejos para volver con su esposo

Las redes sociales nos vuelven a sorprender como el caso compartido en X (antes Twitter), al ver cómo una joven reveló que desea encontrar la forma para volver con su esposo después de ocho meses separados, pero tiene un problema que podría imposibilitar su cometido: ¡está embarazada de otro!

Muchas parejas viven los mejores días de sus vidas juntos con divertidas anécdotas y experiencias, pero hay quienes tienen algunos problemas y deciden darse un tiempo para reflexionar y pensar bien si desean continuar su romance o terminar para siempre.

En el material audiovisual, de solo un minuto y cuatro segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer aparece frente a la cámara y señala que está con una gran duda en su vida porque espera retomar su relación con su esposo, a pesar de que ella estuvo con otro que conoció en Facebook en el tiempo que se mantuvieron separados.

"Hace 10 días mi esposo y yo conversamos y decidimos darnos otra oportunidad. (...) Pero para mi sorpresa me di cuenta de que estoy embarazada de ese hombre con el que estuve saliendo, algo falló", comentó.

La joven trató de excusarse indicando que 'el otro' la trataba como una reina, le daba todo, salían muchas veces a pasear, pero poco a poco las cosas se volvieron monótonas y decidió terminar con su 'amorío', porque nunca pudo deshacer sus verdaderos sentimientos hacia su marido.

"Ahora no sé qué hacer. ¿Creen que si hablo con mi esposo me acepte de nuevo con este embarazo que no es de él?", consultó, tratando de conseguir algún consejo por parte de sus seguidores.