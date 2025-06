Michelle Soifer y su PECULIAR condición para aceptar una propuesta de matrimonio: "Dame la llave de una casa"

Michelle Soifer vuelve a sorprender y esta vez no por su talento musical o como chica reality, sino por revelar una insólita condición para aceptar una propuesta de matrimonio. Como se sabe, mantiene una relación con el cubano Gleysom Reñé.

Michelle Soifer se encuentra enfocada en sus proyectos artísticos como su más reciente lanzamiento musical titulado "Ojo por Ojo" que la devuelve a esta industria tras su paso por el programa reality 'Esto es Guerra' (EEG); sin embargo, no puede evitar ser consultada sobre cómo se encuentra actualmente su corazoncito y si es que logró encontrar el amor.

Es así como hace un mes, en 'Préndete', la cantante confesó que está oficialmente en pareja con Gleysom Peña y se encuentra feliz junto a él. Pero eso no sería todo, ya que en una más reciente entrevista en el podcast 'Hola Latina', Michelle, de forma serena, respondió cómo aceptaría una propuesta de matrimonio, dejando de lado lo tradicional para priorizar algo más específico, que dejó a sus seguidores en shock.

"Me piden matrimonio o quieren que ingrese a Onlyfans. Me piden matrimonio y sin anillo, ¿qué creen? No, mi amor, no me des un anillo, dame la llave de una casa. A mí proponme matrimonio con la llave de una casa porque el anillo se me pierde", indicó muy decidida.