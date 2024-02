Tilsa Lozano afirma que no perdonaría una infidelidad de Jackson Mora: "Todos saben cuál sería mi decisión"

Tilsa Lozano decidió dar a conocer su punto de vista sobre los recientes casos de infidelidades que rodea al mundo del espectáculo nacional, como el de Christian Cueva y Pamela Franco, por lo cual fue contundente al señalar que ella no estaría dispuesta a perdonar un engaño por parte de su esposo Jackson Mora.

Durante una entrevista a los medios, la exvengadora recalcó que actualmente está contenta con su matrimonio con el boxeador, pero, así como en todas parejas, los problemas nunca faltan, pero siempre es bueno saber afrontarlos y mantener una buena comunicación.

"Yo creo que nunca hay que escupir al cielo ni decir de esa agua no ha de beber, yo creo que siempre nosotros nos hemos mantenido perfil bajo, tenemos casi 5 años de relación. Como todos los matrimonios tenemos nuestros momentos buenos y no tan bueno, pero creo que los dos tenemos algo que no une, el amor que sentimos por nuestra familia", expresó.