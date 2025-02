Tula Rodríguez estalló en llanto durante concierto de Shakira: "No sé cómo vivir sin tu amor"

18/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez sorprendió a sus fans tras asistir al concierto de Shakira en Lima. La conductora de televisión presenció a la artista colombiana desde el Estadio Nacional, por lo grabó algunos momentos de su experiencia en el show. Sin embargo, en uno de sus videos se le ve totalmente conmovida, mientras interpretaba, al borde de las lágrimas, la famosa balada 'Antología'.

Tula Rodríguez lloró durante concierto de Shakira

A través de su cuenta oficial en TikTok, la actriz y exvedette compartió un video del momento que más disfruto en el espectáculo de la cantante. En dicho clip, se la observa cantando junto a otros asistentes, mientras contenía sus ganas de llorar. "Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", fue lo primero que entonó al iniciar el fragmento.

"Si me ves llorando en el concierto de Shakira con Antología, déjame. Es justo ahí donde quiero estar. Antología me toca el alma", escribió la protagonista de 'Los otros Concha' en la descripción de su publicación.

La manera en que Tula interpretó la canción daría cuenta de lo mucho que significa para ella. Cabe precisar que las letras de esta melodía abordan el adiós al más grande amor que uno, y lo difícil que puede significar no estar a su lado. Probablemente, el tema le trae recuerdos de su difunto esposo, Javier Carmona, quien falleció en 2020 tras complicaciones en su salud. "Ay, me encanta", confesó Rodríguez al finalizar el video.

No obstante, su estadía en el show no fue solo nostálgica, debido a que los pegadizos hits de Shakira ocasionaron que baile y disfrute a más no poder. En sus historias de Instagram, se le observa cantando temas como 'Waka Waka', 'Loba' y el más reciente éxito de la estrella colombiana, 'Soltera'.

Tula Rodríguez recordó con cariño a Javier Carmona

Durante una entrevista con la Roro Network, Tula confesó que, en un inicio, le costó adaptarse a su nueva vida como viuda. Por ello, admitió que la ausencia de Javier Carmona en el hogar la llevó a realizar algunas actividades que considerabas propias de "el hombre de la casa".

"Hay cosas que hago porque es lo que me toca. Pero de hecho sí siento que una de las cosas que extraño de mi esposo es que haya un hombre en la casa. Duermo ligero porque tengo temor de que alguien robe, que el carro, ese tipo de cosas que para mí siempre fueron masculinas", manifestó.

Fue así que Tula Rodríguez compartió parte de su experiencia en el concierto de Shakira. La conductora de televisión estalló en llanto mientras interpretaba la balada 'Antología'.