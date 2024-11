¡Regia! Lis Padilla revela que su 'sugar daddy' le paga sus retoquitos: "Hay que aprovechar"

Lis Padilla sigue sorprendiendo a todos en la farándula peruana. La carismática influencer goza de un buen momento luego de realizarse una cirugía, luciendo totalmente regia. Recientemente, reveló un secreto bien guardado: los retoquitos a los que se sometió fueron financiados nada menos que por su misterioso 'sugar daddy'.

En diálogo para Trome, la creadora de contenido se manifestó respecto a su reciente intervención, la cual consistió en una abdominoplastia y levantamiento de glúteos a través de la lipotransferencia. Esto mejoró notablemente su figura, aunque a su vez originó una ola de críticas en las redes sociales.

Lejos de sentirse afectada por los cuestionamientos, ella se siente satisfecha por el resultado. A su vez, se animó a contar algunos detalles de cómo logró costear el procedimiento estético, revelando a su paso una infidencia.