¡Valiosísima! Christian Cueva revela el GRAN MOTIVO por el que se enamoró de Pamela Franco

Christian Cueva y Pamela Franco siguen demostrando su amor ante el público peruano. Por ello, la 'pareja del momento' participó en una entrevista con Exitosa, en donde se ambos se animaron a revelar algunos detalles de su amorío, el cual continúa dando de qué hablar.

'Aladino' asegura que tienen "cosas en común"

Durante el programa Exitosa te Escucha, 'Aladino' fue consultado por el romance que vive junto a la cantante de cumbia. En respuesta, el futbolista destacó que ambos tienen mucho en común, y que esto ocasionó una fuerte atracción mutua.

"Nosotros tenemos muchas cosas en común. (Me gusta) su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me encanta, siempre lo he dicho", indicó, añadiendo que otro factor importante radica en que sus familias se conocen desde hace muchos años. "Es una larga historia. La vida, Dios y el destino hizo que nos junte", acotó.

Por su parte, la Franco respaldó la afirmación diciendo que comparten el mismo gusto por un género musical. "Vi que a él le gustan los pasillos, algo que a mí me encanta desde hace muchos años. Por ahí empezó todo", señaló con firmeza.

Cueva revela porqué se enamoró de Pamela Franco

En otro momento de la entrevista, Katyusca Torres Aybar no pasó por desapercibido la manera en que el pelotero miraba con amor a la Franco. Por ello, resaltó lo muy enamorado que él está de la cantante, algo que 'Cuevita' no dudó en destacar, revelando a su vez uno de los motivos por el cual guarda ese fuerte sentimiento hacia ella.

"¿Cómo no voy a estar enamorado? Imagínate, de una persona tan maravillosa, con un talento enorme, y una gran MADRE, imagínate. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno", dijo con mucha seguridad.

No obstante, también se le consultó respecto a las críticas que le llovieron luego de que su aún esposa, Pamela López, señaló que no participó en la primera comunión de su menor hija, y que tampoco contribuyó monetariamente para dicho evento. En respuesta, el futbolista dejó en claro que no abordará tales asuntos de manera pública.

"Eso es lo que se dice". Mis temas personales nunca lo he hablado en cámaras ni nunca lo hablaré. Son cosas que dejo que la gente hable, yo cumplo con lo que tengo que cumplir con mis hijos. Es mi obligación. Lo manejo internamente. Mis hijos son lo que más amo en mi vida, son mi motor principal", sentenció.

Con todo ello, Christian Cueva y Pamela Franco demostraron una vez más que su relación va por buen camino, ya que ambos aseguraron sentirse enamorados, y que tratan de vivir la vida "sin hacerle daño a nadie."