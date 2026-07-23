ONPE aprueba seis modelos de cédulas para las Elecciones Regionales y Municipales

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ONPE aprobó los diseños definitivos de las seis cédulas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural n.° 000117-2026, publicada en El Peruano.

Seis modelos de cédulas para cada tipo de elección

La ONPE aprobó seis modelos de cédulas de sufragio que se distribuirán según el tipo de elección en cada mesa de votación. Cinco de estos diseños fueron difundidos el 20 de junio para recibir observaciones o impugnaciones, pero finalmente se incorporó un sexto modelo dirigido a las mesas en las que sufragarán ciudadanos extranjeros.

Según la entidad electoral, los ciudadanos extranjeros que acrediten más de dos años de residencia continua en un distrito no fronterizo y figuren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) podrán sufragar únicamente en las elecciones municipales.

En esas mesas de votación, los ciudadanos extranjeros recibirán únicamente la cédula para las elecciones municipales, debido a que la legislación peruana no les permite elegir autoridades regionales.

Las novedades que traerán estas cédulas

Una de las principales innovaciones es que las cédulas de sufragio ya no incluirán las fotografías de los candidatos a gobernadores regionales, a diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos electorales.

En su lugar, cada organización política será identificada por su nombre y símbolo oficial. Además, las cédulas mostrarán a los partidos, movimientos regionales y alianzas electorales que participen en cada circunscripción.

Con el objetivo de facilitar el reconocimiento de las cédulas durante la votación, la ONPE asignó un color específico para cada tipo de elección. De esta manera, los electores podrán identificar con mayor facilidad el cargo por el que emitirán su voto.

Las cédulas para gobernador y vicegobernador regional serán amarillas, las de consejeros regionales tendrán un fondo verde claro, mientras que las destinadas a alcaldes y regidores provinciales serán rosadas y las de autoridades distritales, celestes.

¿Habrá una cédula para una segunda elección regional?

El sexto modelo aprobado por la ONPE también podrá utilizarse en una eventual Segunda Elección Regional. Esta jornada se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

En ese escenario, la cédula incluirá únicamente los nombres y símbolos de las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en la elección regional del 4 de octubre. Ambas fórmulas disputarán la segunda vuelta regional.

Con esta medida, la ONPE busca optimizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 mediante seis modelos de cédulas adaptados a cada tipo de elección, para facilitar la identificación de los electores y mejorar la organización de la jornada electoral.