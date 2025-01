Walter Yaipén y la ÚLTIMA conversación que tuvo con Víctor Yaipén: "Era el hermano más querido"

Tras el sensible fallecimiento de Víctor Yaipén Uypan, líder histórico de 'Orquesta Candela', la cumbia peruana se ha sumergido en un luto nacional. En medio de las exequias, la familia completa, reconocida por su contribución a la música, se unió para despedirlo, siendo Walter Yaipén uno de los más afectados hasta el momento.

En declaraciones para Exitosa, el fundador de 'Hermanos Yaipén' dio alcances de lo que fue la última vez que vio a su hermano. De acuerdo con el músico, acudió al hospital una hora y media antes de acudir a su show, y le encargó a Giancarlo (su sobrino) que le avisara por cualquier situación que se presente. No obstante, nunca imaginó que la llamada solo confirmaría la pérdida de Víctor.

"No pensé que mi hermano iba a fallecer tan pronto. Esa llamada me derrumbó. Es por eso que me dio un poco de valor para poder hablar al público y anunciar su fallecimiento. Y más que todo pedir un minuto de silencio y que nos den la oportunidad de retirarnos. Porque el dolor que nos embargaba era muy grande, algo que no podíamos contener. Su partida, sinceramente, nos chocó", manifestó.