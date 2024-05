Yaco Eskenazi apoya 'beso' entre Nicola y Flavia Laos: "Siempre se han tenido cariño y están solteros"

En los últimos días se han vuelto virales unas imágenes de Nicola Porcella y Flavia Laos dándose un apasionado beso en una conocida discoteca de CDMX. Ante esto, Yaco Eskenazi expresó su apoyo a los actores diciendo que tienen derecho a besarse si así les parece.

Durante una entrevista a un conocido medio, el esposo de Natalie Vértiz comentó que conoce a ambos desde hace mucho tiempo y sabe que tienen una sólida amistad, por lo que no ve nada malo en que se den un beso.

"No he visto, pero son jóvenes y son solteros, y están en México. Ellos se conocen hace mucho tiempo y creo que siempre se han tenido cariño y respeto como amigos. Yo no he visto el beso, pero bueno, son jóvenes y están solteros, si quieren darse un besito, allá ellos", expresó el nuevo participante de 'El gran chef famosos' a Infobae.