Yahaira Plasencia es acusada de meterse con pareja de salsera tras confesar que era "fan de la relación"

Yahaira Plasencia vuelve a acaparar los titulares de diferentes medios de espectáculos, luego de que una salsera la acusara de meterse con su pareja, argumentando que la cantante confesó, al estilo de la mexicana Ángela Aguilar, que era "fan de su relación".

Después de muchos años, la salsera peruana, Ayleen Flores, rompió su silencio para revelar que, en 2018, su pareja la traicionó con una popular cantante que ahora hasta participa en eventos internacionales.

Durante una reciente entrevista con el programa 'Chimi Churri', la artista nacional contó con detalles la experiencia que vivió a raíz de la infidelidad de su novio con Yahaira Plasencia.

Si bien en un primer momento trató de esquivar las preguntas que le hacían con conductores, esta terminó revelando que fue la 'reina del totó', quien se metió con su entonces pareja, un coreógrafo y bailarín profesional.

"Es clarísimo quién es, no puedo decir nombres, no me puedo involucrar (¿En algún momento tú recibiste algún tipo de amenaza directa o indirecta de Yahaira?) No, no, no, ella simplemente negó todo, siempre negó todo.. Y ya dije Yahaira", confesó la joven durante su conversación con Omar Chauca.