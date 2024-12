Yiddá Eslava SE QUIEBRA y teme que pierda su trabajo por PELEA con Julián Zucchi: ¿Qué dijeron ambos?

12/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su pleito con Julián Zucchi, Yiddá Eslava salió al frente y declaró ante los medios su versión de los hechos. Mortificada, la ex chica reality expresó lo frustrante que es para ella tener una mala relación con el padre de sus hijos. Además, teme que a raíz de este incidente, pueda perder su trabajo, algo que afectaría económicamente a su hogar.

Yiddá se quiebra tras pleito con Julián

Siendo abordada por la prensa, Eslava no pudo evitar llorar luego del escándalo que protagonizó con su expareja, debido a que él intentó llevarse a sus hijos sin la presencia de su nana. La también actriz e influencer indicó que este tipo de circunstancias perjudican la tranquilidad de su familia, sobre todo porque los menores son expuestos.

"Me saco la mugre, por mantener una carrera libre de escándalos. Estaba tranquila en mi casa, y al rato me llaman diciendo que ha pasado todo esto. Ahora, estar en todos los titulares (...) Me voy a quedar sin trabajo otra vez. ¿Dé que van a comer mis hijos?", manifestó entre lágrimas.

A su vez, remarcó lo mucho que se esfuerza por lograr que sus pequeños vivan tranquilamente, debido a que uno de ellos posee un trastorno de espectro autista. Por ello, le resulta frustrante que este tipo de situaciones dañen su imagen y le generen malos comentarios, algo que podría afectar su estabilidad emocional.

"Mi hijo tiene autismo nivel 2, solo las papás y mamás que tienen un niño con esta condición saben las razones por las cuales yo me rajo, y pago a dos personas para que me ayuden. Yo no soy loca, solo quiero trabajar más. Estoy cansada, quiero tener una vida como siempre la he tenido, trabajando duro y saliendo en titulares por mis esfuerzos"

¿Qué dijo Julián Zucchi?

Por su parte, Julián Zucchi también tuvo sus descargos ante la prensa. En sus declaraciones, señaló a Yiddá de querer perjudicar su imagen, no solo con la opinión pública, sino también como figura paterna. Por ello, aseveró que estas actitudes no le hacen bien a sus hijos, señalando además que ellos no necesitan estar siempre al cuidado de sus nanas.

"Si tú quieres el bien de tus hijos, tienes que querer que el papa o la mamá esté bien. Y si tú lo destruyes, obviamente no va a poder ser un padre que esté en todas sus capacidades para hacer a sus hijos felices. (...) Siento que me quiso destruir la vida",

Con ello, un nuevo capítulo comienza a surgir en esta delicada situación, luego de que Julián Zucchi y Yiddá Eslava protagonizaron una intensa pelea en la vía pública.