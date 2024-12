¿Por sus hijos? Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizan ACALORADA pelea en plena vía pública

Yiddá Eslava y Julián Zucchi vuelven a generar polémica en la farándula nacional y esta vez tras ser captados por sus vecinos en un intenso enfrentamiento en la calle y delante de sus hijos. La discusión se intensificó hasta el punto de contar con la presencia de efectivos de la PNP.

Según lo difundido por el portal de espectáculos conocido como 'Instarándula', los exchicos reality tuvieron una acalorada pelea, dejando atónitos e impactados a más de un transeúnte y de sus propios vecinos, quienes no dudaron en grabar y tomar fotos.

Una usuaria explicó que Yiddá y Julián estaban forcejeando con las manos, aparentemente por sus hijos, puesto que en el lugar también se encontraba la nana que cuida de los menores y que en ese momento estaban en el interior de una camioneta, estacionada en una calle de la av. El Ejército.

Otra persona detalló que la protagonista de 'Sí, mi amor' estaba gritando cuando el argentino intentó subir al vehículo e incluso le aseguró que no lo importaba si él la denunciaba por "no dejar que se los lleve". En la escena se capta a Eslava pidiendo a la niñera que grabe todo el incidente, que generó gran incomodidad e indignación de sus seguidores, que los consideraban la "pareja perfecta".

"Literal Yiddá estaba gritando, no los reconocí (...) Estaba gritando fuerte: 'Denúnciame'. Julián trataba de no alzar la voz", se lee en uno de los mensajes enviados a 'Instarándula'. En otra captura se logra informar que el motivo de la discusión fue porque "se quiso llevar a sus bebés".

Usuarios revelan la discusión de Yiddá Eslava con Julián Zucchi en plena calle.

Según testigos, Julián Zucchi intentó llevarse a sus hijos, pero trató de mantener la calma, a pesar de los gritos de su expareja. Incluso, revelaron que él le increpaba por no poder pasar más tiempo al lado de los menores.

"Julián le decía: 'Por favor, Yiddá, ya estoy cansado de que no me dejes ver a mis hijos', mientras ella le gritaba que no se los iba a llevar", relató un testigo en un mensaje enviado a Instarándula.