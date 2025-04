Exreina de belleza de Chiclayo denuncia falta de apoyo de autoridades tras ser agredida por alcalde de Pimentel

A inicios de marzo de este 2025, un hecho ocurrido en Chiclayo generó cientos de críticas cuando el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho, fuera captando arrastrando con su auto a su expareja Fiorella Ramírez en plena vía pública.

Como se observó en las imágenes, la pareja se encontraba discutiendo cuando el burgomaestre subió a su carro, para luego ser perseguido por la exreina de belleza. Fue ahí la mujer fue arrastrada por la autoridad edil por varios metros y luego cayó al pavimento.

Pese a que en su momento, más de un organismo condenó las acciones de Enrique Navarro Cacho y hasta exigieron que sea destituido de su cargo como alcalde de Pimentel, la investigación parece haber caído en saco roto ya que hasta el momento no hay noticias de la misma.

Así lo dio a conocer la propia víctima Fiorella Ramírez quien además señaló que más de un personaje utilizó su caso para hacer un show mediático ya que hasta estuvieron a las afueras de su local afirmando que realizarían acciones para sancionar al agresor.

"Vi que se pronunciaron en su momento muchas autoridades, hasta la ministra de la Mujer, pero todo lo que he vivido ha sido un saludo a la bandera. En realidad, hicieron un show mediático, varias entidades del Estado estuvieron fuera de mi local, pero a la actualidad yo no he recibido mayor apoyo de estas entidades", indicó.