Alcalde de Trujillo coloca escultura de miembro viril dentro de municipio

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, regresó oficialmente a la alcaldía provincial desde este lunes 20 de febrero, llegó hasta Palacio Municipal para asumir funciones y coloca escultura de miembro viril con rostro humano dentro de municipio que causó controversia entre los trujillanos.

Según el alcalde Arturo Fernández, la escultura no tiene ninguna intención de promover la pornografía ni el morbo, aclaró en todo momento que es la réplica a escala de uno de los tantos huacos de La Fertilidad de cultura Moche.

"Es una escultura que me lo han regalado, no es pornografía, pornografía es lo que tiene la gente perversa en su cerebro, esa gente que se vaya al Bahía Rosa o al Pantaleón (conocidos prostíbulos trujillanos). Esa es una réplica de un huaco de La Fertilidad de nuestra cultura Mochica", declaró el alcalde.

Lo que generó cuestionamientos por parte de algunos trujillanos, es que la escultura fue colocada junto al busto del empresario y filántropo trujillano Víctor Larco Herrera, al final de las escaleras en la entrada principal al Palacio Municipal.

"Tendrá la posición allí o donde mejor quepa. Si me regalan más, pondré más. En la plaza de armas no lo haré, porque eso tiene otra connotación y yo no quiero que el turismo de mi distrito de Moche se quede sin visitantes", dijo la autoridad.