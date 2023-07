Áncash: Demolerán parte del hospital el Progreso en Chimbote

15/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más de 100 mil habitantes esperan desde hace más de dos meses, los trabajos de construcción del hospital El Progreso, en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, pues por segunda vez, se encuentra abandonada e, incluso, parte de la obra será demolida por tener deficiencias técnicas.

Representantes del Pronis llegaron a la ciudad para tener una reunión con el Comité seguimiento de la obra del hospital El Progreso ,la vicegobernadora Regional de Áncash, Angelly Epifanía, el director de la Red de Salud Pacífico Norte, César Saavedra Figueredo y el dirigente de la zona.

A su turno la entidad estatal comunicó que a través de una prueba de diamantina, se pudo conocer que 45 paños de concreto de la obra, que tiene menos de 175 kilos por metros, no cumplen con las especificaciones técnicas.

" La prueba de diamantina que se había enviado hacer hace una semanas, ha detallado que 45 paños de cemento se van a demoler y otros reforzar pues no cumplen con las especificaciones técnicas. Ayer pedimos un informe económico para conocer cuánto sería el porcentaje de daño económico al Estado. Como se sabe Pronis hizo el proceso de contratación, sin embargo, nos mencionaron que en 27 días se debe estar aprobando un adicional ,esto acarreará que la empresa realice un expediente adicional de obra que Pronis lo tendrá que evaluar", manifestó la vicegobernadora Regional Angelly Epifanía a nuestro medio.

Como se recuerda, el anterior Consorcio Salud Progreso, conformada por las empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Peru y China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Perú, fue muy cuestionada no solo por las deficiencias técnicas en la obra, las cuales ahora presentan las consecuencias ;sino por la paralización de la misma, por más de 5 meses, que se dio en el 2021,pues esta obra se encuentra con un avance del 0.77%,por lo cual la empresa fue retirada.

Actualmente, el presupuesto de la obra del nosocomio asciende a S/105 millones 670 mil soles, esto a raíz de la rescisión del contrato con el primer contratista.

¿Quién se quedó a cargo de la obra ?

Desde diciembre el año pasado, el Consorcio Salud Progreso conformada por las empresas Riva SA Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y Consultoría & Construcción Grupo Pérgola SAC, obtuvo la nueva licitación, sin embargo, la Contraloría General de la República, informó que el consorcio no tiene dinero suficiente para ejecutar la obra.

En una entrevista en el Programa "En Defensa de la Verdad" conducido por Cecilia Garcia, el presidente de la Federación Médica de Áncash, Leandro Pérez y el secretario general del pueblo joven El Progreso, Walter Quispe, cuestionaron a la empresa por presentar irregularidades y solicitaron el término del contrato.

"Se dio una nueva licitación, sin embargo, investigando nos dimos cuenta que estas dos empresas Pervolav y Rivas se unieron y que la representante legal es una joven de 24 años, Celeste Flores Carrillo.¿Cómo puede una chica de esa edad, realizar una obra con gran presupuesto? Estamos hablando de testaferros", mencionó Leandro Pérez.

A su turno, mencionó que el 10 de mayo les aseguraron que se retornarían los trabajos en la obra; sin embargo, la obra sigue paralizada.