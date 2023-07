Áncash: Mujeres son atacadas por pitbull en Nepeña

Terrible. Dos mujeres fueron atacadas por un perro pitbull, en el asentamiento humano de San Cristóbal del centro poblado San Jacinto, del distrito de Nepeña, en la región Áncash.

El hecho ocurrió ayer en la tarde, cuando Katherine Rodríguez Cárdenas, de 36 años, y una adolescente de 17 años, de iniciales R.E.B. transitaban por las calles del distrito. Al poco tiempo, un can de raza pitbull, se abalanzó hacia la primera fémina, mordiéndole en los brazos y piernas, luego, muerde a la menor en uno de sus brazos.

Al escuchar gritos de auxilio, moradores llaman a los agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Nepeña, quienes las trasladan hacia el centro de salud San Jacinto.

A su turno, personal de salud, las refirieron hasta el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón del distrito de Nuevo Chimbote.

El dueño del can se comprometió hacerse responsable de los gastos médicos y detalló que las mujeres se encuentran fuera de peligro.

"Personal de salud del nosocomio sureño realizarán las curaciones respectivas, incluso, una revisión completa. Me parece asombroso como el can pudo morder a las dos féminas, sin embargo, me encargaré de todos los gastos médicos", enfatizó el dueño del perro de raza pitbull.

De esta manera, un perro de raza pitbull atacó a dos mujeres, quienes se encuentran fuera de peligro.

En abril del año pasado, una mujer de 58 años fue atacada por un perro pitbull, quien le destrozó el brazo, en el distrito de Monterrey, en la provincia Huaraz, de la región Áncash.

El hecho ocurrió cuando la ciudadana identificada como Zenaida Gloria Fernández Gómez, cruzaba la calle de la ciudad, en ese momento, el can, salió de la empresa mecánica "Chavín Motors" y se abalanzó sobre su brazo derecho.

"A pesar de que estuve con casaca gruesa, el perro me ha arrancado 15 centímetros de carne. Mis sobrinos llegaron, pues el animal no me quería soltar y me tenía en el piso", detalló la afectada.