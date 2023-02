Apurímac: Se reportan casos de robo cibernético en cuentas de usuarios del Banco de la Nación

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Alarmante! Esta mañana se reportó que, en la ciudad de Abancay, ubicada en la región Apurímac, hay varias personas que han sido víctimas de robo cibernético en sus cuentas del Banco de la Nación.

Los afectados acudieron a las instancias de la entidad financiera a presentar sus denuncias y ayer, 31 de enero, protagonizaron una pequeña protesta frente a la sede del banco.

Nuestro medio pudo conocer el testimonio de dos protagonistas de este lamentable suceso, quienes revelaron que les han sustraído 8.500 soles y 10.050 soles de sus respectivas cuentas.

Según reveló una de las mujeres, le han informado que tendrá que aguardar un mes para que se realice la investigación. Hasta el momento, solo conoce que sus ahorros fueron retirados por terceros en Ayacucho.

"Me han sustraído la suma de 8.500 soles del Banco de la Nación, me dicen que un mes va a pasar para que hagan la investigación. Según el extracto bancario, dijeron que lo extrajeron en Ayacucho, por banca móvil, por cajero", declaró la identificada como Rosa Valverde.

En diálogo con Exitosa, agregó que no tiene certeza respecto a si su tarjeta fue clonada o que sucedió. "El banco me dice que la Fiscalía es la única que tiene que hacer el levantamiento (del secreto bancario) y no me pueden dar razones", añadió.

Por su parte, Luz García indicó que su dinero fue retirado presuntamente en la ciudad de Iquitos, ubicada en la región Loreto, esto durante el lapso de tres días.

"De igual manera, también me han robado, 10.050 soles. Mi dinero ha sido supuestamente sacado en Iquitos, Loreto. Esto a mi me ha ocurrido el 12 de enero; 12, 13 y 14, en los tres días han retirado mi dinero", narró la afectada.

Las víctimas de este caso esperan que la Fiscalía correspondiente pueda dar paso libre para que los bancos informen que sucedió con el dinero de todas estas personas.

